Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına operasyon düzenledi. 7 ayrı uyuşturucu satışına suçüstü müdahale eden polis ekipleri, kullanıcı ve satıcısı olmak üzere 56 kişiye adli işlem yaptı. Bu şahıslardan Uyuşturucu ticareti kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, Gaziantep ilinden sevkiyat yapan 1 şüpheli ile uyuşturucu madde kullanan 1 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Operasyonlarda yakalanan Harun Ç. (38), Ümran K.(37), İlyas G. (45), Ahmet E.(35), Doğu Ş. (37), Nurettin K. (32), Ömür Ç. (29) ve uyuşturucu kullanıcısı kapsamında tutuklanan Ayşe Ç. (20) cezaevine konuldu.



Operasyonlarda paketler halinde esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, eroin, hint keneviri ve 1 adet tabanca ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ