Kahramanmaraş'taki uyuşturucu ticareti davası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçundan yargılanan kişiye toplam 17 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira para cezası verildi.



Elbistan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 15 Ocak 2019 tarihinde yakalanan ve tutuklanan H.K hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı.

Duruşmada hazır bulunan H.K, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, zanlıya "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün, "uyuşturucu kullanmak" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası ile 31 bin 240 lira adli para cezası verdi.