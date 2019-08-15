Kahramanmaraş'taki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, bir evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:17 Kaynak: AA
'ın Çağlayancerit
ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, bir evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
İlçeye bağlı Oruçpınar Mahallesi'ndeki kuru otlar yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Ömer Kuş'a ait kerpiç eve sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Soğukpınar
Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını ise vatandaş ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 4 dönümlük alan zarar gördü.
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