Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi "beyaz örtü"ye büründü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezi, dün akşam başlayan yağışın ardından karla kaplandı.

Kar yağışı, kent merkezinde sabaha kadar aralıklarla devam etti.

Ahir Dağı'nın kuzey kesimleri ile Yedikuyular bölgesindeki kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Vatandaşlardan bazıları da karla kaplanan bölgede fotoğraf çekti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Yedikuyular Kayak Merkezi olmak üzere Bertiz bölgesi yolunda kar temizleme çalışması yaptı.