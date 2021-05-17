KAHRAMANMARAŞ - "Tam kapanma" sona erdi, "kademeli normalleşme" başladı - Son Dakika

Kent merkezindeki hareketlilikten görüntüler KAHRAMANMARAŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı.

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