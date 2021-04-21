Kahramanmaraş'tan 3 ayda 62,1 milyon dolarlık metal mutfak eşyası ihraç edildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'tan 3 ayda 62,1 milyon dolarlık metal mutfak eşyası ihraç edildi

21.04.2021 11:05
Kahramanmaraş'tan 3 ayda 62,1 milyon dolarlık metal mutfak eşyası ihraç edildi, System.String[]

Metal mutfak eşyası üretiminde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş, bu alanda yılın ilk 3 ayında 62,1 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Metal mutfak eşyası üretiminde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş, bu alanda yılın ilk 3 ayında 62,1 milyon dolarlık ihracat yaptı.

AA muhabirinin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) verilerinden derlediği bilgilere göre, 85 fabrika ile Avrupa'nın en büyük tencere üreticilerinin faaliyet gösterdiği kentten 2020 yılında salgına rağmen 130 ülkeye 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde metal mutfak eşyası satışından 44 milyon 608 bin dolarlık gelir eden sektör temsilcileri, bu yılın aynı döneminde 130 ülkeye 62,1 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Dünyadaki birçok ülkeye metal mutfak eşyası ihracatı yapan kent, hem iç piyasada hem de ihracatta tencere ve tava ihtiyacının büyük bölümünü karşılamaya devam ediyor.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu, ilden mart ayında yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,3 arttığını bildirdi.

Kahramanmaraş'ın metal mutfak eşyası sektöründe Türkiye'nin sanayi üssü olduğunu belirten Balcıoğlu, sektördeki ihracat artışının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Geçen yıl salgına rağmen metal mutfak eşyası sektöründe 130 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Balcıoğlu, "Geçen yıl metal mutfak eşyası sektöründeki ihracatımız yüzde 39 arttı. Bu artış yeterli mi, değil. Daha çok olmalıydı. Önce sektörümüz nerede onu doğru belirlememiz lazım. Metal sektöründe Türkiye'nin yüzde 76 pazarı Kahramanmaraş'ın kontrolünde." diye konuştu.

Balcıoğlu, dünyadaki her sektörün ham madde bulmakta zorlandığına ve fiyatların en az iki kat arttığına işaret etti.

Sektör kendini yeniliyor

Metal mutfak eşyası sektörünün her geçen gün kendisini yenilediğini ve modernleştiğini ifade eden Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kentimizin iki ana sektörü tekstil ve metal mutfak eşyası sektörü moda sektör. Modaya uymak ve yeni trendleri takip etmek zorunda. Çünkü evlerimizdeki bakır kaplarımız nostaljik eşya olarak duruyor. Çok sağlıklı ve çok kullanışlı olmasına rağmen kalaylı bakırlarımızı kullanmıyoruz. Ondan sonraki trendde alüminyum başladı. Alüminyum neredeyse kimsenin evinde kalmadı. Sonra çelik başladı. Şimdi neredeyse çelik mutfak eşyası kalmadı. Yerine pembe ve kırmızı kulplusu, granit kaplamalısı, cam kapaklısı çıktı. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, dereceli, termometreli, kontrollüleri çıkacak. Daha az enerji, ateş ve su kullanarak, tadı daha güzel ve hoş olan, daha ucuza mal edilecek yemekler için tencereler üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor. Üniversitemizle de bu konuda çalışıyoruz. Yeni yeni ürünler çıkacak."

Kahramanmaraş, Türkiye, İhracat, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'tan 3 ayda 62,1 milyon dolarlık metal mutfak eşyası ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


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