Üye Girişi
Kahramanmaraş'tan Afganistan'a gıda yardımı - Son Dakika

Kahramanmaraş'tan Afganistan'a gıda yardımı

17.02.2022 12:20
Kahramanmaraş'tan Afganistan'a gıda yardımı

Kahramanmaraş'tan Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır gıda yardımı yola çıktı.

Kahramanmaraş'tan Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır gıda yardımı yola çıktı.

Kahramanmaraş Bakırcılar Alüminyum Ürün İmalatçıları ve Dökümcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan içerisinde sıvı yağ, barbunya, kuru fasulye, nohut, salça, ve bebek maması gibi malzemelerin bulunduğu 1024 gıda kolisini taşıyan tır, derneğin Sanayi Sitesi'ndeki binası önünden törenle uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oda başkanı Selamet Atlı, ellerinden gelen imkan çerçevesinde yönetim olarak Afganistan'a yardım yapma kararı aldıklarını belirtti.

Afganistan'da yardıma muhtaç aileleri unutmadıklarını kaydeden Atlı, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her ayın 15 inde Afganistan'a yardım treni gidiyor. Bizler de esnafımızla istişare ederek, az çok demeden gıda yardımı alarak, Kızılay ve AFAD aracılığıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. 50 esnafımızın katılımıyla gerçekleşen gıda yardımında esnafımız az çok demeden ellerinden gelen desteği verdiler. 1024 adet gıda paketi hazırlandı. 25 Şubat itibariyle Afganistan'a hareket edecek olan trene yüklenerek 1024 aileye teslim edilecek. Şu an itibariyle bir tır yolladığımız yardım paketlerini, ramazanda bir tır olarak tekrar yollayacağız."

Yardım malzemelerini taşıyan tır, dua edilmesinin ardından yola çıktı.

YORUMLAR
500

Esnaf ve Sanatkarlar, Kahramanmaraş, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'tan Afganistan'a gıda yardımı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
12:16 17 Şubat 2022 Perşembe günü yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 825 liradan işlem görüyor
12:14 FETÖ şüphelisi, dolabın arkasında gizlenebileceğini düşünüyordu! İşte böyle yakalandı
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:48 Bu dilencinin ek işi var! Gündüz dilenci, gece hırsız!
11:58 Sıla, köyünde toprağa veriliyor! İmam nikahlı eşi öldürmüştü!
11:56 Türkiye'nin dış borcu 171,6 milyar dolar! Bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor
11:56 Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor
11:44 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 12:29:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'tan Afganistan'a gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement