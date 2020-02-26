Kahramanmaraş'tan İdlib'e 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'tan İdlib'e 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'tan İdlib'e 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli yardım kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib kentine 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Kahramanmaraş'tan İdlib'e 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli yardım kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib kentine 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Kibar, Kahramanmaraş Fuar Merkezi önündeki uğurlama töreninde, memleketin hayır sahiplerinin, mazlumların gönüllerine ferahlık sunabilmek adına yardım malzemesi topladığını belirtti.

Yardım tırlarının, Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ile Hayrat İnsani Yardım, Genç Ufuk ve Verenel dernekleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla hazırlandığını ifade eden Kibar, tırları göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Verenel Derneği İl Temsilcisi Mehmet Özkan ise İdlib'de herkesi derinden etkileyen drama sessiz kalmadıklarını söyledi.

Yardımların süreceğine işaret eden Özkan, "Onların yaralarına bir nebze merhem olmak adına topladığımız yardımları göndereceğiz." dedi.

Dua edilmesinin ardından tırlar İdlib'e uğurlandı.

Kahramanmaraş, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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