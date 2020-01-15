Kahramanmaraş'tan İdlib'e 7 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'tan İdlib'e 7 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'tan İdlib'e 7 tır insani yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 7 tır törenle uğurlandı.

Kahramanmaraş'tan İdlib'e 7 tır insani yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 7 tır törenle uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Hayrat İnsani Yardım Derneği ve Kahramanmaraş İsar Derneği iş birliğiyle başlatılan "Ümmetin Yetimi İdlib Yardım Kampanyası" kapsamında hazırlanan malzemeler, 7 tırla İdlib'e gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen törende, İdlib bölgesinde yaşanan insani krize kayıtsız kalmayarak kampanya başlattıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında Ulu Cami Meydanı, Kafum Fuar alanı ve tüm ilçe merkezlerinin yardım toplama noktası olarak belirlendiğini ifade eden Çetinkaya, Kahramanmaraş'ın duyarlı halkını kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Bugüne kadar 260 yardım tırını Suriye'ye gönderdiklerini bildiren Çetinkaya, bağışta bulunanlara ve emek verenlere teşekkür etti.

Kahramanmaraş İsar Derneği Başkanı Ali Şenel de İdlib'de yaşanan insani krize dikkati çekerek, orada yaşam koşullarının günden güne çekilmez hale geldiğini belirtti.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Suriye Koordinatörü Muhammed Ubeyd Köşker ise İdlib'de insanların bombardıman, zorlu kış şartları ve açlıkla mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Dua edilmesinin ardından gıda, un, soba, battaniye ve giyimden oluşan yardımları taşıyan tırlar, İdlib'e uğurlandı.

Kahramanmaraş, Çetinkaya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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