Kahramanmaraş'tan İdlib'e yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden, Suriye'nin İdlib kentinin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, tırın uğurlanması töreninde yaptığı konuşmada, Suriye'nin İdlib kentinden rejim saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın tampon bölgeye sığınan halkın zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin, tüm dünya Müslümanlarının yanında olduğunu ifade eden Güven, "Afşin halkımız yine ümmet bilinci ile hareket etti. Zor durumda bulunan Müslüman kardeşlerimize, hemşehrilerimiz ellerinden geldiği kadar yardımda bulundular. İlçemizde bu yardım organizasyonunu sağlayan ve emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afşin Temsilcisi Durdu Özkök de Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için un, gıda ve yaşam malzemesinden oluşan 1 tırlık insani yardım malzemesi topladıklarını bildirdi.

Özkök, kampanya süresince kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Gıda, un, battaniye ve giyimden oluşan yardım paketlerini taşıyan tır, yapılan duanın ardından İdlib'e uğurlandı.