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Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 1 tır un gönderildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 1 tır un gönderildi

11.01.2022 14:56
Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 1 tır un gönderildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir hayırseverin bağışladığı bir tır un, Suriye'ye gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir hayırseverin bağışladığı bir tır un, Suriye'ye gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı İlçe Temsilcisi Durdu Özkök, Dedebaba Mahallesi'ndeki bir un fabrikası önünde düzenlenen uğurlama töreninde, bir hayır sahibi tarafından bağışlanan 27 ton unu, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine göndermenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bağışlanan unun, Suriye'deki İHH fırınlarında ekmeğe dönüştürüleceğini anlatan Özkök, şunları kaydetti:

"İnsanlık, tarihte olmadığı kadar zor günler geçiriyor. Kaoslar, savaşlar ve açlıktan bitap düşen insan sayısı ne yazık ki her geçen gün artıyor. Malumunuz Suriye'de 13 yıldır devam eden savaş nedeniyle yüz binlerce insan yardıma muhtaç halde hayatına devam etmeye çalışıyor. Soğuk kış günlerinin gelmesiyle birlikte çadır kentte hayat koşulları gittikçe zorlaşıyor. İHH olarak bugüne kadar milletimizin desteğiyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 'Rotamız iyilik, yükümüz insanlık' diyerek yola çıkmıştık. Bu yıl ise 'Kış kapıda, yalnız bırakma' diyerek kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için bir yardım kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında 81 ilimizden ve ilçelerimizden yardım tırları gönderilmeye devam ediyor."

Konuşmanın ardından tır, dualar eşliğinde Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 1 tır un gönderildi
Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 1 tır un gönderildi

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Kahramanmaraş, Hisarcık, Suriye, Afşin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 1 tır un gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 1 tır un gönderildi - Son Dakika
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