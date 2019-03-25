Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 193 Tır Yardım

Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 193 Tır Yardım

55 dakika önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Yardım Vakfı işbirliği ile Suriye'ye 3 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Kahramanmaraş'tan Suriye'ye 193 Tır Yardım, System.String[]
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Yardım Vakfı işbirliği ile Suriye'ye 3 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi önünde gerçekleştirilen tır uğurlama töreninde konuşan Hayrat Yardım Kahramanmaraş Bölge ve Suriye Koordinatörü Muhammed Ubeyd Köşker, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ümmetin yetimi İdlib yardım kampanyası kapsamında Elbistan tırlarımız hazırlandı. Akıbetinde Kahramanmaraş'ta İsar Derneğimizin katkılarıyla bir gıda tırımız hazırlandı. Bir gıda iki giyim tırı olmak üzere üç yardım tırımızı İnşallah Cerablus ve Elbab'ta Hama, Humus, Halep gibi birçok yerlerden göç ederek mülteci konumuna düşmüş, savaş mağduru kardeşlerimize çadır kentlerde yaşayan insanlara gönderiyoruz. Biz de yarın inşallah giderek dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Malum, Suriye'de savaş sekiz yıldır devam ediyor. İdlib'in farklı bölgelerinde, farklı ilçelerinde yine hava saldırıları yaşandı. Onlarla ilgili de inşallah kampanyamız devam ediyor. Önümüzde ki günlerde orda ki savaş mağduru insanlara da yardımlarımızı ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle katkı sunan herkese, Kahramanmaraş halkımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlarını kabul eylesin" dedi.

Yapılan yardımlarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Hasan Balbaba ise, "Bugün göndereceğimiz 193. tırımız olacak. Bu Allah'ın bizlere bir hizmeti olarak bir lütfü- ihsanı bunun için Allah'a şükrediyoruz. Emeği geçen katkıda bulunan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş İsar Derneği'ne, Hayrat İnsani Yardım Elbistan Temsilciliği'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu gönderdiğimiz yardımlar orada bulunan zor şartlarda yaşayan kardeşlerimiz için gerçekten kıymetli bir şey. Ama asıl bizim için önemli olan bu tırlarla beraber oraya gönderdiğimiz dualar, vicdanımız ve merhamet duygularımız oraya ulaşmış olacak. Bugün gönderdiğimiz üç tırı Çanakkale Şehitleri anısına göndermekle birlikte aynı zamanda bugün vefatının yıl dönümü olan, şahadetinin yıl dönümü olan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu büyüğümüzün anısına da bu tırları uğurluyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Suriye, Kahramanmaraş, Güncel
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