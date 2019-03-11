Kahramanmaraş'tan Yemen'e 12 Bin 200 TL Yardım
8 dakika önce
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yemen Açlıktan Ölüyor, İnsanlık Ölmesin' yardım kampanyasına özel bir okuldan 12 bin 200 TL yardım geldi.
Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yemen
Açlıktan Ölüyor, İnsanlık Ölmesin' yardım kampanyasına özel bir okuldan 12 bin 200 TL yardım geldi.
Özel okulda gerçekleştirilen yardım teslim töreninde öğrenciler tarafından toplanan yardım paketleri araçlara yüklendi.
Yardım kampanyasını duyan öğrencilerin fikriyle harekete geçtiklerini kaydeden Beyza İlkokulu Müdürü Fatih
Büyükçapar, başta Suriye
olmak üzere çok çeşitli yardım kampanyalarına destek verdiklerini ifade ederek, Afrika
'da su kuyusu açtıklarını şimdi ise 'Yemen Açlıktan Ölüyor İnsanlık Ölmesin' yardım kampanyasına 12 bin 200 TL nakit desteği sağladıklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Hasan Balbaba ise 12 bin 200 TL'lik çeki teslim ederek, okul yönetimine verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:59 Kaynak: İHA
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