KAHRAMANMARAŞ Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

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İsrail, Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışan Filistinli çocuğu şehit etti

Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk tarihi operasyon

İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var