Kahramanmaraş tarihinde yurt dışından gelen ilk uçak törenle karşılandı - Son Dakika

Kahramanmaraş tarihinde yurt dışından gelen ilk uçak törenle karşılandı

İNGİLTERE'den 160 yolcusuyla kalkan TI232 sefer sayılı uçak, Kahramanmaraş Havalimanı'na indi.

İNGİLTERE'den 160 yolcusuyla kalkan TI232 sefer sayılı uçak, Kahramanmaraş Havalimanı'na indi. Yolcular, şehrin tarihinde yurt dışından direkt havalimanına inen ilk uçak olması nedeniyle Maraş Dondurması ve çiçekle karşılandı.

Kahramanmaraşlı turizmci iş insanı Selahattin Pınarbaşı'nın organizesiyle gerçekleşen uçuşta Londra'dan 160 yolcusuyla havalanan TI232 sefer sayılı uçak, saat 19.00'da Kahramanmaraş Havalimanı'na indi. Yolcuları havalimanında TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı ile yakınları karşıladı.

ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
Pasaport işlemlerinin ardından yurt dışı gelen yolcu kapısından çıkış yapan yolcuları Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi temsilcileri çiçeklerle karşılayarak Maraş Dondurması ikram etti.

'BU HAVAALANINA ULUSLARARASI İNİŞLERİN YAPILMASINI DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekili olarak gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, "Hamdolsun bir şey başardık. Biz ilk defa 2.5 yıl önce Sayın Bülent Tüfenkçi Ticaret Bakanıyken buranın gümrüklü kapı haline gelmesini sağladık. Uzun görüşmelerden sonra sayın bakanın onayıyla onu sağlamıştık. Bugün ise Avrupa'dan charter seferini Londra'dan non-stop olarak havaalanımıza indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin çocuğu, bu işlerle iştigal eden Selahattin bey beni aradı, 'Birçok vilayete non-stop yolcu götürüyoruz ama Kahramanmaraş'ımıza daha olmadı bize destek olun' dedi. Biz de bütün gücümüzle yanında olacağımızı söyledik. Hafta sonu Ulaştırma Bakanımıza bizzat Selahattin beyin talebini ilettik. Bakanımıza da teşekkür ediyorum direkt talimat verdi ve insanlarımız kendi evine Londra'dan direkt indi. Bu havaalanına uluslararası inişlerin yapılmasını devam ettireceğiz. Şehrimiz buna layıktır" diye konuştu.

'KAHRAMANMARAŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN'

Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı ise Londra'dan gelen uçağın yurt dışından direkt uluslararası uçuşla Kahramanmaraş Havaalanı'na inen ilk uçak olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş için önemli bir gün, önemli bir tarih. Bunu hak ediyordu. Yıllardır gerçekleştirilen çalışmalarla da mevcut altyapısıyla, kültür turizm alanında değerleriyle, doneleriyle Kahramanmaraş'ın büyük bir şehir olduğunu ve her türlü organizasyona, çalışmaya cevap verebileceğini ifade ediyorduk. Nitekim bugün bir ilk gerçekleşiyor Kahramanmaraş için. Emeği geçen tüm devlet büyüklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'SEVE SEVE RİSK ALMAYA HER ZAMAN HAZIRIM'

Selahattin Pınarbaşı da desteklerinden dolayı Celalettin Güvenç'e teşekkür ederek, "Londra'da yaklaşık 500 bin Türk vatandaşı yaşıyor ve bunun yaklaşık 100 bini Kahramanmaraşlı. Neden olmasın, potansiyel var. Afşinlisi, Pazarcıklısı, Elbistanlısı, Göksunlusu neden Londra'dan direkt kendi şehirlerine gelmesinler. Benim projelerim var ve bu anlamda gereken ilgiyi, desteği görürsek seve seve risk almaya her zaman hazırım" şeklinde konuştu.

Gurbetçiler de İngiltere'den Kahramanmaraş'a gelebilmek için çoğunlukla İstanbul'a indiklerini, ondan sonra ikinci bir uçak ya da karayolunu kullanarak Kahramanmaraş'a geldiklerini belirterek, "Direkt uçuş çok iyi oldu. Londra'dan Kahramanmaraş'a direkt uçuşların devamını bekliyoruz" dedi.


Kahramanmaraş Havalimanı, Kahramanmaraş, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş tarihinde yurt dışından gelen ilk uçak törenle karşılandı - Son Dakika

Son Dakika

17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 17:36 Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı 17:18 Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm 16:39 Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
23:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
22:44
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
22:19
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
20:38
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 23:59:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş tarihinde yurt dışından gelen ilk uçak törenle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]