Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Tartıştığı Eniştesini Bıçaklayarak Öldürdü

Kahramanmaraş Tartıştığı Eniştesini Bıçaklayarak Öldürdü

25 dakika önce

Tartıştığı eniştesini bıçaklayarak öldürdüKAHRAMANMARAŞ'ta Fatih A. (24), boşanma aşamasında olan ablasının eşi İdris Avcı'yı (28), bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı eniştesini bıçaklayarak öldürdü

KAHRAMANMARAŞ'ta Fatih A. (24), boşanma aşamasında olan ablasının eşi İdris Avcı'yı (28), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Şeyhadil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 hafta önce boşanma kararı alan ve ayrı yaşayan Zehra Avcı ile İdris Avcı, boşanma sürecini konuşmak için buluştu. Ancak çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada olay yerine Zehra Avcı'nın kardeşi Fatih A. da geldi. Tartışmaya dahil olan Fatih A., eniştesi İdris Avcı'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Avcı, ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Fatih A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyup hastaneye giden Avcı'nın yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.

Gözaltına alınan Fatih A.'nın ablasına hakaret ettiği için eniştesini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:30 Kaynak: DHA

İdris Avcı, Fatih, Güncel
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