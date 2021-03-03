KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın sürüyor - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın sürüyor

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş- Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda yaklaşık 5 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 40 itfaiye eri, 14 itfaiye aracı, 5 tanker ve 4 iş makinesi ile müdahale ediyor. Yanan pamuk balyaları iş makineleri yardımıyla depo dışına taşınarak üzerine toprak atılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor

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