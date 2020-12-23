Kahramanmaraş Ticaret Borsası'ndan uzaktan eğitime tablet desteği - Son Dakika

Kahramanmaraş Ticaret Borsası'ndan uzaktan eğitime tablet desteği

23.12.2020 17:43

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu tarafından, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 55 tablet İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'a teslim edildi.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu tarafından, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 55 tablet İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'a teslim edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte başlayan online eğitimde, evinde imkanı olmayan öğrenciler için harekete geçen Kahramanmaraş Ticaret Borsası, yönetim kurulu kararıyla 55 tablet alıdı.

Tabletler, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu tarafından, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 55 tablet İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'a teslim edildi.

Balsuyu, gazetecilere, öğrencilere eğitimlerinde başarılar dileyerek, "Toplumun, milletin geleceğine ışık tutacak gençlerimiz için hediye ettiğimiz tabletlerimizden faydalanmalarından dolayı mutluluğumu belirtmek istiyorum. İnşallah tabletleri kullanan gençlerimiz, hocalarımızın sayesinde faydalanırlar bizde bunun mutluluğunu yaşarız." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da Ticaret Borsasına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yılmaz, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği şekilde bu ihtiyaç, devletimizin imkanlarıyla giderilecektir ama her şeyi devletten beklememek lazım. Bu çerçevede de sivil toplum kuruluşlarımız, ticari kuruluşlarımız, bugünlerde birbirilerine yapacakları belki de en iyi hediye ihtiyaç sahibi öğrencilerin iletişimini sağlamaktır."

Kahramanmaraş Ticaret Borsası'ndan uzaktan eğitime tablet desteği
Kahramanmaraş Ticaret Borsası'ndan uzaktan eğitime tablet desteği
Kahramanmaraş Ticaret Borsası'ndan uzaktan eğitime tablet desteği
Kahramanmaraş Ticaret Borsası'ndan uzaktan eğitime tablet desteği

Kahramanmaraş, Ticaret, Tablet, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Ticaret Borsası'ndan uzaktan eğitime tablet desteği - Son Dakika


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