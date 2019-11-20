Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere giyim yardımı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere giyim yardımı - Son Dakika

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere giyim yardımı

6 saat önce

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) işbirliği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulunuldu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere giyim yardımı, System.String[]

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) işbirliği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulunuldu.

KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen teslim töreninde, giyim yardımının her yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği katkılarıyla düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Geleneksel hale getirilen çalışmanın önemine dikkati çeken Zabun, "Yardıma muhtaç öğrencilere yönelik olarak yürütülen bu faaliyet sosyal yardım adına Kahramanmaraş'ta önemli bir ihtiyacı karşılıyor." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan 820 bot ve 820 kaban, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın da katılımıyla ilçe milli eğitim müdürlerine teslim edildi.

Malzemeler Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Göksun, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerindeki okullarda dağıtılacak.

Törene katılan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akküncü, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo, Andırın İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kaya, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Bayraktar, Çağlayancerit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Menderes İbik de yardımı gerçekleştiren ilgililere teşekkür etti.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı
Soylu'dan "Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı" iddiasına yanıt: Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yumrukla saldıran kadın gözaltına alındı 2,5 yaşındaki kız çocuğu, anaokulunda yaşıtları tarafından dövüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 19:24:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere giyim yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]