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Kahramanmaraş toplu taşımada 4. oldu

6 saat önce

Kahramanmaraş, özel bir araştırma şirketinin büyükşehir belediyeleri arasında yaptığı toplu taşıma performansı değerlendirmesinde Türkiye'nin en iyi 4. şehri oldu.

Kahramanmaraş toplu taşımada 4. oldu, System.String[]

Kahramanmaraş, özel bir araştırma şirketinin büyükşehir belediyeleri arasında yaptığı toplu taşıma performansı değerlendirmesinde Türkiye'nin en iyi 4. şehri oldu.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sunulan toplu taşıma hizmeti, Türkiye geneli bir çalışma kapsamında özel bir şirket tarafından değerlendirildi. 'Büyükşehirler Toplu Ulaşım Performans Ligi Araştırması' adı altında, 30 büyükşehirde 10 bin 740 kişinin katılımıyla bir anket gerçekleştirildi.


13-30 Ekim tarihlerinde yapılan ankette katılımcılara konfor, bilgilendirme, erişilebilirlik, zamanlama, ücret, güvenlik, personel, çevresel faktörler, geri bildirim ve uygunluk başlıklarında 10 soru soruldu. Yapılan değerlendirmede, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmeti, 59 puanla Türkiye genelinde 4. sırada yer aldı. Eskişehir 64,1 puanla birinci, Konya 60,6 puanla ikinci, Erzurum 60,5 puanla üçüncü, Ankara 57,4 puanla beşinci sırada yer aldı. - KAHRAMANMARAŞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
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