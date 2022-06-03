KAHRAMANMARAŞ - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor

03.06.2022 00:28

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte akşam saatlerinde itibaren etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi azaldı ve görüş mesafesi düştü. Toz zerrecikleri araçların üzerini kapladı.

Kentteki esnaftan bazıları dükkanlarının önünü suyla temizledi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yer yer etkili olan toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Vatandaşlardan Gözde Öncü, toz taşınımı nedeniyle gündelik yaşamda zorluk çektiğini belirtti.

Fatih Kar da arabasını sabah saatlerinde yıkattığına pişman olduğunu dile getirerek, nefes almakta zorlandığını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
KAHRAMANMARAŞ - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
KAHRAMANMARAŞ - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
KAHRAMANMARAŞ - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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