KAHRAMANMARAŞ - Trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle çift yönlü kapanan yol, araçların kaldırılması sonucu yaklaşık 5 saat sonra kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Kazada yaralan sürücüler ile Harun K, Okan K. ve Yunus Y, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ahmet İ. (38) yönetimindeki 46 T 6048 plakalı ticari taksi, Türkoğlu- Narlı yolu Özbek Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Ömer U. (45) İdaresindeki 34 KM 5978 plakalı tır ile çarpıştı.

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