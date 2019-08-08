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KAHRAMANMARAŞ TRAFİKTE ANNE VE BABALARINA VERDİKLERİ NOT BİSİKLET KAZANDIRDI

1 saat önce

JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 'Dikkat sizden, notlar bizden' projesine Kahramanmaraş'tan katılan çocuklardan 3'ü, anne ve babalarına yolculuk sonunda hazırladıkları karne sosyal medyada en çok beğen alanlar arasına girince bisiklet kazandı.

JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 'Dikkat sizden, notlar bizden' projesine Kahramanmaraş'tan katılan çocuklardan 3'ü, anne ve babalarına yolculuk sonunda hazırladıkları karne sosyal medyada en çok beğen alanlar arasına girince bisiklet kazandı. Bisikletler törenle çocuklara teslim edildi.
Musa Mirza Atçılı, Süleyman Nergiz ve Buğlem Melis Ekşi, anne ve baları için hazırladıkaları trafik karnesini Twitter'den paylaştı. Çocukların karneleri, en çok beğenilen 100 karne arasına girince projenin ödülü olan bisikleti kazandılar. Bisikletlerin teslimi için Kahramanmaraş Valiliği bahçesinde Vali Vahdettin Özkan ile İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz'ün katılımıyla tören düzenlendi. Törende Vali Vahdettin Özkan, Vali Yardımcısı Bayram Öz ve İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz tarafından çocuklara bisikletleriyle başarı belgeleri teslim edildi.
Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Vahdettin Özkan, çocukları tebrik ederek, "İnsanların canlarını muhafazası, mallarının muhafazası için yüksek derece bir hassasiyet içinde bütün gençlerimize, toplumumuza örnek oluyorlar. Bütün trafik kurallarına uymak suretiyle can kaybının azaltılması, istenmeyen kazaların önüne geçilmesi için yüksek derecede bir duyarlılık içinde Süleyman ve Musa. onlara bugün başarı belgelerini verdik" diye konuştu.
Kahramanmaraş, Jandarma, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:05 Kaynak: DHA
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