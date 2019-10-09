Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş ulusal deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
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Kahramanmaraş ulusal deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

1 saat önce

Ulusal deprem tatbikatı gerçeğini aratmadıKahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye'nin en büyük deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Ulusal deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye'nin en büyük deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği kentte meydana gelen 7,5 buçuk şiddetindeki depremde, okullar boşaltıldı, enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Türkiye'nin en büyük deprem tatbikatı Kahramanmaraş'ta 1000 personel ve 30'a yakın ilden gelen kurtarma ekiplerinin katılımı ile gerçekleşti. Senaryo gereği saat 13.25'te kent merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,5 şiddetinde deprem yaşandı. Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye gibi çevre illerde hissedilen depremde, kent merkezinde yıkılan bir bina enkazında kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta enkaz altında kalan vatandaşları canlandırılanlar, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerini çalışması ile kurtarıldı. Kurtarma esnasında ise bazı vatandaşlar enkaz altında kalanların yakınlarıymış gibi enkaz çevresinde polise ve kurtarma ekiplerine zor anlar yaşatarak deprem ve sonrasındaki olayları bire bir yansıttı. Bu sırda seçilen bazı okullarda ki öğrenciler yine senaryo gereği tahliye edildi.

Tatbikatı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da oluşturulan kiriz masasından koordine etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Ömer KOÇ- Çağlar ÖZTÜRK KAHRAMANAMRAŞ, (DHA)-

Kahramanmaraş ulusal deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kahramanmaraş, Türkiye, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:53 Kaynak: DHA
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