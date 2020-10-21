Kahramanmaraş Valiliğinden vatandaşlara "kurallara uyun" çağrısı - Son Dakika

Kahramanmaraş Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyma konusunda uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, maske,mesafe ve temizlik konularında çok dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıymetli vatandaşlarımız salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşehrilerimiz sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız."