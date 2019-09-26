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Kahramanmaraş Valiliğinden yaylacılara uyarı

1 saat önce

Kahramanmaraş Valiliği, yayla ve meralarda güvenlik tedbirleri kapsamında bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dönüş sırasında artan yaşam malzemelerini geride bırakmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yaylacılara uyarı, System.String[]

Kahramanmaraş Valiliği, yayla ve meralarda güvenlik tedbirleri kapsamında bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dönüş sırasında artan yaşam malzemelerini geride bırakmaması konusunda vatandaşları uyardı.


Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekun mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Son dönemlerde ciddi lojistik sıkıntısı yaşayan terör örgütünün yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte erzak ve yaşam malzemesi ihtiyacını bu bölgelerde bırakılan malzemelerden karşılayabileceği yönünde istihbarı bilgiler bakanlığımıza iletilmiştir. Terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini önlemek amacıyla seferberlik anlayışı içerisinde vatandaşlarımızın yaylalardan dönüşlerinin başlamasıyla birlikte artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılabileceği düşünülerek yaylalarda bırakılmaması gerekiyor" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:12 Kaynak: İHA
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