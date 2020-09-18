Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Coşkun, mesajında, şehitlik ve gaziliğin, Türk milletinin gönlündeki en yüce ve en ulvi makam olduğunu belirtti.

Şehit ve gazilerin, ulusal egemenlik ve birliğin sembolü olduğunu vurgulayan Coşkun şunları kaydetti:

"Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu ulvi makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin haklı gurur kaynağı olmuştur. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatana dönüşmesini, şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları ulvi mücadeleye borçluyuz. Bayrağımızın, vatanımızın üzerinde halen özgürce dalgalanması da, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, cesaretin ve fedakarlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır. Şehit ve gazilerimizin ortaya koydukları azim ve kararlılıkla tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Bundan sonra da, kahraman gazilerimizin emanetine asla leke sürdürmeyecek, onların aziz hatırasını ilelebet yaşatacağız. Bize miras bıraktıkları bu vatanı birlik ve bütünlük içinde koruyarak, ülkemizi el birliğiyle daha da güçlendireceğiz."