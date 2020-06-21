Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan Babalar Günü mesajı - Son Dakika

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Coşkun, yaşamın her anında varlığıyla güç katan, çocuklarını geleceğe hazırlamada annelerin en büyük dayanağı olan babaların aile kurumunun temel direği olduğunu belirtti.

Hayattaki en değerli varlıklarımızdan olan babalara bu özel günde sevgimizi bir kez daha göstermenin onlar için en güzel hediye olduğu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Hayatın tüm yükünü fedakarca omuzlayan, bizlere verdiği sevgi, destek ve güven nedeniyle babalarımıza şükran borçluyuz. Sabırlarıyla, sevgileriyle ve emekleriyle bizlere öğrettikleri her şey için minnettar olduğumuz babalarımızın hakkını ödeyemeyiz; ancak yaptığımız faydalı ve güzel işlerle onların yüreklerini hoş tutabilir, hayır dualarını alabiliriz. Zorlukları göğüsleyerek ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen ve tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yaşam diliyorum."