Kahramanmaraş Valisi Coşkun: "Depremde olumsuz bir ihbar almadık" - Son Dakika
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Kahramanmaraş Valisi Coşkun: "Depremde olumsuz bir ihbar almadık"

26.07.2022 10:56
Kahramanmaraş Valisi Coşkun: "Depremde olumsuz bir ihbar almadık"

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentte meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında olumsuz bir ihbar alınmadığını duyurdu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentte meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında olumsuz bir ihbar alınmadığını duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4.4 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu. Deprem sonrasında açıklama yapan AFAD, gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Coşkun, mesajında, "Geçmiş olsun Kahramanmaraş. Deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Saha taramaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş Valisi Coşkun: 'Depremde olumsuz bir ihbar almadık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Valisi Coşkun: "Depremde olumsuz bir ihbar almadık" - Son Dakika
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