Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleri, gaziler ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleri, gaziler ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı

03.05.2022 21:09
Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleri, gaziler ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Coşkun, eşi Sevilay Coşkun ile Necip Fazıl Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Burada sağlık çalışanları, hasta ve yakınlarına karanfil veren Coşkun, bayramlarını kutladı, hastalara şifa diledi.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) ziyaret ederek personelle bayramlaşan Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, ardından Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu polis uygulama noktasına geçerek, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma komutanlıklarını ziyaret ederek, personelle bayramlaşan Coşkun, beraberindekilerle gazilere bayram ziyaretinde bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleri, gaziler ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleri, gaziler ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleri, gaziler ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleri, gaziler ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleri, gaziler ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı

YORUMLAR
500
Mezarlıklarda buruk bayramlaşma Mezarlıklarda buruk bayramlaşma '112 Acil Çağrı Merkezi' çalışanları Kovid-19'dan uzak mesainin sevincini yaşıyor '112 Acil Çağrı Merkezi' çalışanları Kovid-19'dan uzak mesainin sevincini yaşıyor

Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleri, gaziler ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika


Son Dakika
20:57 İngiltere'nin en büyük uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalanıp Portekiz'e gönderildi
20:55 Rusya Ukrayna'da kömür fabrikasını vurdu: Nereye nişan aldıklarını biliyorlardı!
20:53 Daha önce "barbar" dediği Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya "önce özür dile" tepkisi
20:50 Milletvekillerinin de yer aldığı AK Parti heyeti bayramlaşma sırasında tepkiyle karşılandı
20:10 Koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:07 Kaza geçiren kadını öldü sanıp tabuta koydular! Tabuttan sesler gelmeye başlayınca gerçek anlaşıldı
20:05 ABD'li eski üst düzey komutandan Putin iddiası: Ukrayna'da başaramazsa infaz edilecek
20:03 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi
20:01 Yönetmen Fatih Akın: Trabzonspor belgeseli çekeceğim
20:01 Seçim yaklaşırken İYİ Parti'de oy patlaması yaşanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 21:31:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleri, gaziler ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement