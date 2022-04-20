Kahramanmaraş Valisi Coşkun, Mehmetçik ile iftar yaptı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Valisi Coşkun, Mehmetçik ile iftar yaptı

20.04.2022 04:45
Kahramanmaraş Valisi Coşkun, Mehmetçik ile iftar yaptı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkoğlu Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında düzenlenen iftar programına katıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkoğlu Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında düzenlenen iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Coşkun, iftar öncesinde personelle bir süre sohbet etti.

Coşkun, buradaki konuşmasında, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için var gücüyle mücadele eden tüm güvenlik güçlerine yüksek vazife bilinçleri için şükranlarını sunduğunu belirtti.

Mehmetçiğin her türlü kötülükten korunması için duacı olduklarını ifade eden Coşkun, "Rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan vesilesiyle sizlerle iftar sofrasını paylaştığım için çok mutluyum. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Şimdiden hayırlı bayramlar ve tezkereler diliyorum." dedi.

İftar programında, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Serkan Özer de hazır bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, Mehmetçik ile iftar yaptı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun, Mehmetçik ile iftar yaptı

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Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş, Jandarma, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Valisi Coşkun, Mehmetçik ile iftar yaptı - Son Dakika


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