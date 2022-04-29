Kahramanmaraş Valisi Coşkun Mehmetçik ile iftar yaptı - Son Dakika

??????? Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık Jandarma Komando Bölük Komutanlığında düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar öncesinde personelle bir süre sohbet eden Coşkun, buradaki konuşmasında, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için var gücüyle mücadele eden tüm güvenlik güçlerine yüksek vazife bilinçleri için şükranlarını sunduğunu belirtti.

İftar programına, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Pazarcık Kaymakamı Hamit Kıyıcı, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahmut Onur Çekli ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baran katıldı.

Coşkun ve beraberindekiler daha sonra Ankara'da polis memuru olarak görev yapan Fatih Mehmet Aydemir'in babası Abdurrahman Aydemir'i evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Fatih Mehmet Aydemir'i telefonla arayan Coşkun, bir süre sohbet ettikten sonra evden ayrıldı.