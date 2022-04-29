Kahramanmaraş Valisi Coşkun Mehmetçik ile iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş Valisi Coşkun Mehmetçik ile iftar yaptı

29.04.2022 23:07
Kahramanmaraş Valisi Coşkun Mehmetçik ile iftar yaptı

??????? Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık Jandarma Komando Bölük Komutanlığında düzenlenen iftar programına katıldı.

??????? Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık Jandarma Komando Bölük Komutanlığında düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar öncesinde personelle bir süre sohbet eden Coşkun, buradaki konuşmasında, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için var gücüyle mücadele eden tüm güvenlik güçlerine yüksek vazife bilinçleri için şükranlarını sunduğunu belirtti.

İftar programına, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Pazarcık Kaymakamı Hamit Kıyıcı, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahmut Onur Çekli ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baran katıldı.

Coşkun ve beraberindekiler daha sonra Ankara'da polis memuru olarak görev yapan Fatih Mehmet Aydemir'in babası Abdurrahman Aydemir'i evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Fatih Mehmet Aydemir'i telefonla arayan Coşkun, bir süre sohbet ettikten sonra evden ayrıldı.

YORUMLAR
500
Cezaevinde görevli jandarma ve infaz koruma memurları için iftar programı düzenlendi Cezaevinde görevli jandarma ve infaz koruma memurları için iftar programı düzenlendi Kahramanmaraş'ta jandarma personeli yabancı dil öğrenecek Kahramanmaraş'ta jandarma personeli yabancı dil öğrenecek

Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş, Jandarma, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Valisi Coşkun Mehmetçik ile iftar yaptı - Son Dakika


Son Dakika
22:52 Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı! Sürücüsü tamir ederken araç kendi kendine hareket etmiş
22:36 Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti
22:28 Son Dakika: Küme düşen 3. takım Altay oldu
22:26 Koronavirüs nedeniyle 9 kişi vefat etti, 1 bin 924 yeni vaka tespit edildi
22:25 Bakan Koca koronavirüs tablosuyla ilgili sevindiren haberi paylaştı!
22:03 Gelin tarafı, damat düğüne geç gelince kızlarını başka bir akrabayla evlendirdi
21:49 Esenyurt'ta husumetli olduğu eniştesine silahlı saldırı düzenleyen şahsı kameralar görüntüledi
21:36 Manchester United taraftarı milyarder, Chelsea'yi satın alıyor!
21:17 Tuzla'daki fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı için mühürlediği ortaya çıktı
21:02 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a olay gönderme: Şampiyonun kupası müzesinde olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 23:14:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Valisi Coşkun Mehmetçik ile iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement