Valimiz Ömer Faruk Coşkun'dan Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize Bayram Ziyareti - Son Dakika

Valimiz Ömer Faruk Coşkun'dan Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimize Bayram ZiyaretiValimiz Ömer Faruk Coşkun, şehit ailelerimize ve gazilerimize Kurban Bayramı öncesi ev ziyaretlerinde bulundu. Vali Coşkun ziyaretler kapsamında, Gazi Emniyet Mensubu Bekçi Fahri Abdurrahmanoğlu, Kıbrıs Gazisi Ali Garip, Şehit P. Er Mehmet Akif Türkön ve Şehit Başkomiser Hüsamettin Canbolat'ın kıymetli aileleriyle bir araya geldi. Ziyaretler esnasında şehit ve gazi ailelerimiz ile bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Şehitlerimizin kıymetli ailelerini ve gazilerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle de tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimiz ve ailelerine sağlıklı hayırlı ömürler diliyor, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun'a, nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler. Vali Ömer Faruk Coşkun'a ziyaretleri esnasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya'da eşlik etti.