Kahramanmaraş Valisi Coşkun, semt pazarlarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, semt pazarlarında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Coşkun, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda salgın tedbirleri çerçevesinde Bahçelievler ve Yirmiikigün mahallelerinde açılan semt pazarlarını ziyaret etti.

Esnafa hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulunan Coşkun, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda da hatırlatmalarda bulundu.

Ziyaret esnasında vatandaş ve esnafla bir süre sohbet eden Coşkun, salgın sürecini sorunsuz atlatmanın yolunun kurallara sıkı sıkıya uymaktan geçtiğini ifade belirtti.

Vali Coşkun'a İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Yemliha Özşahan ile Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürü Zeynel Abidin Boz da eşlik etti.