Valimiz Ömer Faruk Coşkun, eşi Sevilay Coşkun ile birlikte Babalar Günü münasebetiyle, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli emaneti olan ailelerine ev ziyaretleri gerçekleştirdi. https://t. co/sFhu6IqWpV pic. twitter. com/XvrCQjEmm4
— KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ (@TCkahramanmaras) June 20, 2021 Kıymetli Babalarımız, #BabalarGünü nüz kutlu olsun. pic. twitter. com/73AxOBmViv
— KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ (@TCkahramanmaras) June 19, 2021
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Kahramanmaraş Valisi Sn. Ömer Faruk Coşkun Babalar Günü'nü Kutladı - Son Dakika