Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

11.08.2022 20:50
Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Kahramanmaraş ve Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş ve Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ve Dulkadiroğlu ilçeleri ile Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı,1 gaz bombası, 7 kök Hint keneviri ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda M.K, (37) M.K, (28) E.G, (25) ve O.K, (26) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlılardan uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 12 kişiye de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama Malatya'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı Malatya'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:16 Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs çırılçıplak spor yaparken görüntülendi
19:34 Almanya'da eğlence parkı faciası! Onlarca yaralı var
19:14 İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı sporcudan skandal hareket! Türk voleybolculara 'kafa kesme' işareti yaptı
19:58 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
18:54 Aydın ve İzmir'i korkutan deprem! Kuşadası Körfezi 3.9'la sarsıldı
18:46 Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı
19:56 ABD'deki gelişmeler sonrası Bitcoin son dönemin en yüksek seviyesini gördü
18:42 NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 20:50:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement