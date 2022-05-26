Kahramanmaraş ve Malatya'da yöresel yemekler tanıtıldı

Kahramanmaraş ve Malatya'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle Mutfak Müzesi'nde Türk Mutfağı Yemek Atölyesi düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, hocaları eşliğinde zeytinyağlı kuru patlıcan dolması, humus, tarhana çorbası, havuçlu acem pilavı, havuç ekşilemesi, tepsi böreği, hapısa hazırladı.

Yemekler daha sonra müzedeki tarihi mekanları da gezme fırsatı bulan katılımcılara ikram edildi.

KSÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Ali Aldıoğlu, gazetecilere, bu tür organizasyonların birçok yöresel yemeğin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli olduğunu söyledi.