Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği - Son Dakika

Yolun trafiğe kapatılması

Büyükelçinin başkanlarla sohbeti

Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in konuşması

Büyükşeihr Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün konuşması

Çocuklara hediye verilmesi

Bisiklet ile tura çıkılması

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan, ulusal koordinasyon görevini Türkiye Belediyeler Birliğinin yürüttüğü Avrupa Hareketlilik Haftası, "Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketli" sloganıyla Kahramanmaraş'ta bisiklet sürme ve yürüyüş etkinliğiyle başladı.

Kültür Merkezi Kavşağı'nda 250 bisikletlinin katılımıyla düzenlenen "Kısa Parkur Bisiklet Turu"nda Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de pedal çevirdi.

Büyükelçi Marjanne de Kwaasteniet, programda yaptığı konuşmada, etkinliğe gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Salgın süreci olmasına rağmen katılımın yüksek olduğuna değinen Kwaasteient, "Burası sıcak ve dağlık bir bölge yine de burada bisiklet kullanımının artması için birlikte çalışabiliriz. Buna biz Büyükelçilik olarak katılım sağlayacağız." dedi.

Kwaasteniet, Hollanda'da 17 milyon kişinin yaşadığını ancak 22 milyon bisikletin bulunduğuna işaret ederek, Hollandalılar'ın ev dışındaki hareketlerinin yüzde 25'ini bisikletle sağladığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bu yıl özellikle Kovid-19 salgını ve halk sağlığının korunmasını göz önünde bulundurarak, faaliyetleri özenle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Temiz ulaşımın öneminin farkında olduklarını anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği mali yardımları kapsamında finanse edilen 1,9 milyon Avro bütçeli Akıllı Bisiklet Yolu Projemiz geçen yıl onaylanmıştı. İnşallah projemiz önümüzdeki yıllarda uygulamaya geçecektir. Proje kapsamında kentimizin doğusundan batısına uzanan 17 kilometrelik bisiklet yolu inşa edilecek, 80 akıllı bisiklet satın alınacak, 120 akıllı bisiklet ünitesi ile 10 akıllı bisiklet kiralama durağı kurulacaktır. Belediye olarak Avrupa Birliği gündemini yakından takip ediyor ve özellikle Avrupa Birliği hibelerine yönelik yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde daha farklı konularda da Avrupa Birliği hibeli proje müjdeleriyle karşınızda olacağız."

Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı gençlere bisiklet hediye edildi.