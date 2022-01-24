Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmadı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek ve su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları ve kuşlar için çalışma yürüttü. Belirli bölgelere su ve mama bırakıldı.

Hayvanları elleriyle besleyen ekipler, durumu kötü olanları ise Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da koruma altındaki ceylanlar için yaşam alanlarına yem bırakıldı.

Doğal yaşam ortamları bozulduğu için nesli tükenme tehlikesi altında olan "Gazella marica" türü ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne (DKMP) ait Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda koruma altına alınarak çoğaltılıyor.

Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk yaşayan ceylanlar için DKMP Şanlıurfa Şube ekipleri yemleme çalışması yaptı.

Ekipler, son bir hafta içerisinde ceylanların yaşam alanına 1 ton yonca ve arpa bıraktı.

Ceylanlar, üretme istasyonunda görevliler ve güvenlik kameralarınca 24 saat gözetim altında tutuluyor.