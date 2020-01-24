Kahramanmaraş ve Yozgat'ta 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen iki zanlıyı Kahramanmaraş'ta, bir şüpheliyi de Yozgat'ta gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.