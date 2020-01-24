Kahramanmaraş ve Yozgat'ta 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş ve Yozgat'ta 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Kahramanmaraş ve Yozgat'ta 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen 2 zanlıyı Kahramanmaraş'ta, 1 şüpheliyi de Yozgat'ta gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:42 Kaynak: AA
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