Kahramanmaraş ve Yozgat'ta 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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Kahramanmaraş ve Yozgat'ta 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı
6 saat önce
Kahramanmaraş ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:42 Kaynak: AA
Kahramanmaraş ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen 2 zanlıyı Kahramanmaraş'ta, 1 şüpheliyi de Yozgat'ta gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
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