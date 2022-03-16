KAHRAMANMARAŞ - Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

16.03.2022 20:56

Kahramanmaraş'ta 92 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Şükrü Türkmen'in cenazesi toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta 92 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Şükrü Türkmen'in cenazesi toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Türkmen'in tabutu, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evinden Ulu Cami'ye getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Türkmen'in naaşı, Şeyhadil Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Türkmen'in yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı Merkez Komutanı Piyade Albay Barış Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
KAHRAMANMARAŞ - Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
KAHRAMANMARAŞ - Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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