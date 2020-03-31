KAHRAMANMARAŞ Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika

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KAHRAMANMARAŞ Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
6 saat önce
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduKAHRAMANMARAŞ'ta, kemik erimesi hastalığı olan Nevzat E. (68), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
KAHRAMANMARAŞ'ta, kemik erimesi hastalığı olan Nevzat E. (68), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
İsmet Paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki 3 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Nevzat E.'yi ziyarete gelen kardeşi, kapı açılmayınca polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, itfaiyecilerin yardımıyla balkondan içeri girdi. Yerde hareketsiz yatan Nevzat E.'yi kontrol eden sağlık ekipleri, yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Nevzat E.'nin cansız bedeni, hastane morguna götürüldü. Nevzat E.'nin, kemik erimesi hastalığı olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:49 Kaynak: DHA
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