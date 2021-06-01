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KAHRAMANMARAŞ YASAK KALKTI, KAHRAMANMARAŞLILAR PAÇACILARA KOŞTU - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ YASAK KALKTI, KAHRAMANMARAŞLILAR PAÇACILARA KOŞTU

01.06.2021 11:16

KAHRAMANMARAŞ'ta yeni normalleşmeyle lokanta, kafe ve restoranlar müşteri ağırlamaya başladı.

KAHRAMANMARAŞ'ta yeni normalleşmeyle lokanta, kafe ve restoranlar müşteri ağırlamaya başladı. Yöreye özgü lezzetler arasında yer alan kelle paça ile kahvaltı yapmak isteyenler erken saatte paçacılara koştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yeni normalleşme kararlarını açıklamasıyla geceden hazırlıklara başlayan lokanta, kafe ve restoran işletmecileri, sabahın eken saatlerinde müşterilerini kabul etmeye başladı. Kahramanmaraş'ın önemli lezzetleri arasında yer alan kelle paça ile kahvaltı yapmak isteyenler erken saatte paçacılara gitti. Pandemiden önce 24 saat açık olan paçacılar, saat 07.00 itibari ile müşteri kabul etmeye başladı.

KAHVALTI YERİNE KELLE PAÇAYI TERCİH ETTİLER

Sabah kahvaltısını paça içerek yapmak isteyenler arasında Ankara'dan gelen iş insanları Abdullah Torun ile Ali Bozan da vardı. Abdullah Torun, restoranda yemek yemenin ihtiyaçtan çok psikolojik bir durum olduğunu belirterek, Ankara'da mobilya üreticisiyim ve iş için sabah Kahramanmaraş'a geldik. Otelin lobisinde çaydan, kahvaltıdan ziyade sabahın 7'sinde paça içmek istedik. Çünkü Kahramanmaraş'a gelince hayalimizde bu paça vardı. İçemeyince sıkıntı yaşıyorsun. Psikolojik bir şey, paçayı yerinde yemek güzel dedi.

Ali Bozan ise yasakların kalkmasına sevindiklerini belirtirken, her sene Kahramanmaraş'a geldiklerini ve paça içmeden dönmediklerini söyledi. Bozan, Biz bunu sürekli tekrarlıyoruz, Kahramanmaraş'a gelince paça çorbamızı içiyoruz. Burada mobilya müşterilerimiz var. Sabah otelde kahvaltı yapmıyoruz, doğru paça çorbası içmeye geliyoruz. Siparişle Ankara'da olmuyor, bu kadar lezzetli olmuyor. Demir tavında dövülür, paça da Kahramanmaraş'ta yerinde, yani paçacıda içilir diye konuştu.

HER ŞEY YERİNDE GÜZEL

Sezai Avcı ise İstanbul'dan misafiri olan ağabeyi ile birlikte geldiklerini belirterek, Yasaklar kalktığı için çok mutluyum. Misafir olarak İstanbul'dan gelen ağabeyim ve oğlumla paça içmeye geldik. Kahramanmaraş denilince bizde akla birinci sıraya kelle paça geliyor. Ağabeyim de 'Paça içmeden İstanbul'a dönmeyelim' dedi. Yasak varken eve sipariş veriyorduk ama yerinde yediğin gibi olmuyor dedi.

ÖNCE PAÇA, SONRA OKUL

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki İbrahim Alper Gürbüz ise yasakların kalkmasıyla birlikte okulların açıldığını, paçayı çok sevdiğini, okuldan önce babasıyla birlikte paça içmeye geldiğini söyledi.

Mehmet Gürbüz de hem kendisinin hem de oğlunun paçayı çok sevdiğini belirterek, Yasakların kalkması çok iyi oldu, beklediğimiz günlerdi bugünler inşallah daha iyi olacak. Okul da başladı ve oğlumla birlikte okula gitmeden önce paça içmeye geldik. Yasak varken sipariş veriyorduk ama yerinde yemek gibisi yok dedi.

İşletme sahiplerinden Emrah Sünbül ise müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kelle paçanın Kahramanmaraş'a özgü bir yemek olduğunu söyledi. Paçanın doğal bir antibiyotik olması nedeniyle pandemi döneminde insanların paçaya olan ilgisinin daha da arttığını belirten Sünbül, Herkes rahat rahat yemek yemeyi özledi. Bu bakımdan kelle paçamız da günün her saatinde içilebildiği için pandemiden önce 24 saat hizmet veriyorduk. Kısıtlamadan dolayı bugünden itibaren saat 21.00'e kadar hizmet vereceğiz diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ YASAK KALKTI, KAHRAMANMARAŞLILAR PAÇACILARA KOŞTU
KAHRAMANMARAŞ YASAK KALKTI, KAHRAMANMARAŞLILAR PAÇACILARA KOŞTU
KAHRAMANMARAŞ YASAK KALKTI, KAHRAMANMARAŞLILAR PAÇACILARA KOŞTU
KAHRAMANMARAŞ YASAK KALKTI, KAHRAMANMARAŞLILAR PAÇACILARA KOŞTU

Kahramanmaraş, Ali Bozan, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ YASAK KALKTI, KAHRAMANMARAŞLILAR PAÇACILARA KOŞTU - Son Dakika


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