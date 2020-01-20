Kahramanmaraş yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı - Son Dakika

Kahramanmaraş yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı

6 saat önce

Yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladıKAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Ali Akdere'nin (25) otomobille çarptığı Mustafa Armut (89), ağır yaralandı.

Yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Ali Akdere'nin (25) otomobille çarptığı Mustafa Armut (89), ağır yaralandı. Ehliyetinin olmadığı belirlenen Akdere ile araçtaki annesi, kaza yerinde gözyaşı döktü.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Akdere yönetimindeki 46 BY 810 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Armut'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Armut, refüje savrularak, ağır yaralandı. Yaşlı adamın yardımına kazayı görenler koştu. Bu sırada Ali Akdere ile yanındaki annesi Fatma Akdere, araçtan inip, Armut'u yerde hareketsiz yatarken görünce şok yaşadı. Ağlamaya başlayan sürücü ve annesini, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Mustafa Armut'u Fatma Akdere de yalnız bırakmadı. Tedaviye alınan Armut'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Öte yandan ehliyeti olmadığı belirlenen Ali Akdere, yeşil ışıkta geçtiğini ve yaşlı adamın birden karşısına çıktığını öne sürdü. Akdere, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

Kahramanmaraş yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı

Azerbaycan, Akdere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araçtaki köpeğin sürücünün üzerine atlaması felakete yol açıyordu
Beril Işık, yıllardır tedavi gören Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi verdi: Gözleriyle iletişim kuruyor 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi Çin'de "gizemli hastalığa" yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 01:15:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]