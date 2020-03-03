Kahramanmaraş yastıktan, fenerden uyuşturucu çıktı; 19 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yastıktan, fenerden uyuşturucu çıktı; 19 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 105 kişiden 19'u tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş uyuşturucular ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 3 hafta süren çalışma kapsamında satıcıları takibe alan ekip, 19'u uyuşturucu satıcısı 6'sı kullanıcı olmak üzere 105 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcılarının ev, iş yeri ve araçlarında narkotik arama köpeği 'Alfi' ile yapılan aramalarda, ele feneri, yastık kılıfı, torpido, hediyelik sandık gibi yerlerde çeşitli uyuşturucular, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile uyuşturucu satışından elde edilen 12 bin 220 TL para ele geçirildi.

SATICILAR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcıları Bedir P. (42), Mehmet Nuri T. (33), Serkan Ç. (21), Fatih E. (43), Adem T. (43), Adem D. (31), Muketder İ. (40), İsa Y. (29), Beyza P. (28),Ömer M. (29), Ömer K. (25), Muzaffer A. (24), Nazım H. (34), Yaşar D. (28), Muhammet K. (24), Hüseyin A. (46), Mehmet O.T. (26), Ahmet B. (42) ve M.T.B. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

POLİS OTOSUNA ÇARPIP, KAÇMIŞLAR

Şüphelilerden Bedir P. ve Mehmet Nuri T.'nin Gaziantep'ten gelip Kahramanmaraş'ta torbacılık yapan kişilere yüklü miktarda uyuşturucu tedarik ettikleri tespit edildi. Yine Gaziantep'ten gelip apart kiralayan Adem D. ve Muketder İ.'nin de geçen sene uyuşturucu satarken suçüstü yapan polislerden kaçarken polis otosuna çarptıkları ve firari oldukları ortaya çıktı.