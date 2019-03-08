Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Kadın, Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Kadın, Ağır Yaralandı

16 dakika önce

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandıKAHRAMANMARAŞ'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Setenay Büşra Ö. (23), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Setenay Büşra Ö. (23), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Setenay Büşra Ö.'ye A.B. yönetimindeki 46 ND 557 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Setenay Büşra Ö. yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Setenay Büşra Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Setenay Büşra Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü A.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:36 Kaynak: DHA

Menderes, Polis, Güncel
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