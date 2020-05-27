KAHRAMANMARAŞ Yayladan alınan çoban, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ Yayladan alınan çoban, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Yayladan alınan çoban, ambulans helikopterle hastaneye götürüldüKAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için çıktığı yaylada rahatsızlanan Veysel Yalçın (21), ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

KAHRAMANMARAŞ Yayladan alınan çoban, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü, System.String[]

Yayladan alınan çoban, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için çıktığı yaylada rahatsızlanan Veysel Yalçın (21), ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Kavşut Mahallesi'nden dün öğle saatlerinde otlattığı hayvanlarıyla ayrılan Veysel Yalçın, Kömür Yaylası'na gitti. Bir süre sonra göğsünde ağrı hisseden Yalçın'ın yardımına yayladakiler yetişti. Yalçın'ın şikayetleri geçmeyince 112'den yardım istendi. Yola çıkan sağlık ekipleri arazi şartlarından dolayı yaylaya gelemeyince bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Helikopterle yayladan alınan Veysel Yalçın, Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 10:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ Yayladan alınan çoban, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü - Son Dakika

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