KAHRAMANMARAŞ - Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin vefat etti - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin vefat etti

07.06.2022 12:33

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat etti.

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat etti.

Kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süre yoğun bakımda tedavi gören Zengin'in vefatını, kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu.

Zengin mesajında, "Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlana İdris bu gece Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Merhum yazarın diğer kardeşi İskender Zengin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde AA muhabirine, çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Kardeşinin Türkiye'nin önemli şair ve yazarlarından olduğunu ifade eden Zengin, şöyle konuştu:

"12 gündür tedavi görüyordu. Rahatsızlığı ise kalpte 4 damarı değişmişti. Bunun akabinde de böbrekte sıkıntılar meydana geldi. 12 gündür uyutuluyordu, son 2 gündür de normal düzene binmişti. Tüm yaşam destek cihazlarından 2 gündür kurtulmuştu. Dün ziyaret etmiştim kendisini, gerçekten iyiydi. Gece yarısı 3.30 sularında hastane yetkililerinden arandık ve hastaneye gelmemiz söylendi. Bu süreçte de vefat haberini aldık."

Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte kendilerini arayıp, yanlarında olduğunu hatırlatarak, "Ailemize taziyelerini iletti. Çok teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımıza. Sağlık Bakanımız da hastalık sürecinde yanımızda oldu. TBMM Başkanımız da yine sürekli ilgi alaka gösterdi. Kader kısmet diyelim, buraya kadarmış. Doktorlarımıza da gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, hastaneye gelen Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, şair-yazar Hakan Albayrak ve diğer ilgililer, Zengin ailesine taziyelerini iletti.

Mevlana İdris Zengin kimdir?

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 1966'da dünyaya gelen Zengin, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İkindi Yazıları, Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri yayımlanan Zengin, çocuk edebiyatı alanında da çok sayıda kitap kaleme aldı.

Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. "Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı.

Mevlana İdris Zengin, ayrıca "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli bir belgeselin metnini yazdı ve konsept danışmanlığını yaptı. Belgesel TRT'de 2010'da yayınlandı.

Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseli de 2012'de Diyarbakır'da yapılan "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nda gösterilen Zengin'in bazı kitapları, Farsça, Almanca, Arapça, Urduca ve Macarca dillerine çevrilerek okurların beğenisine sunuldu.

KAHRAMANMARAŞ - Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin vefat etti
KAHRAMANMARAŞ - Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin vefat etti
KAHRAMANMARAŞ - Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin vefat etti
KAHRAMANMARAŞ - Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin vefat etti
KAHRAMANMARAŞ - Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin vefat etti
KAHRAMANMARAŞ - Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin vefat etti
KAHRAMANMARAŞ - Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin vefat etti

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Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2) Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2)
Kaynak: AA

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