KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

20.11.2020 14:15

Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren yağmur, 2 bin 300 metre rakımlı Yedikuyular bölgesinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Yedikuyular bölgesinde hava sıcaklığı gece sıfırın altına düşerken, kent merkezinde ise gece 6, gündüz 11 derece ölçüldü.

KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Kahramanmaraş, Kayak Merkezi, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika


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